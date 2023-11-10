Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, - дослідження

Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, тому підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості.
Про це свідчать результати дослідження трендів на ринку праці, проведеного Конфедерацією роботодавців України.
Як сказано в дослідженні, на середніх та великих підприємствах після мобілізації чоловіків до ЗСУ жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів.
«Така практика існує у сферах металообробки та переробки агропродукції на виробництвах з високим рівнем автоматизації, якщо можна швидко провести перенавчання. Часто робота на новій посаді потребує від жінок виконання певних фізичних навантажень. Така практика шириться, зокрема, у меблевій промисловості», – зазначається у дослідженні.
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