Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, - дослідження

Дефіцит чоловіків ставить під загрозу збереження обсягів виробництва, тому підприємства почали залучати жінок у сферах металообробки, переробки агропродукції та меблевої промисловості.

Про це свідчать результати дослідження трендів на ринку праці, проведеного Конфедерацією роботодавців України.

Як сказано в дослідженні, на середніх та великих підприємствах після мобілізації чоловіків до ЗСУ жінок змушені переводити на їхні місця через значний дефіцит кадрів.

«Така практика існує у сферах металообробки та переробки агропродукції на виробництвах з високим рівнем автоматизації, якщо можна швидко провести перенавчання. Часто робота на новій посаді потребує від жінок виконання певних фізичних навантажень. Така практика шириться, зокрема, у меблевій промисловості», – зазначається у дослідженні.