Гуменюк: Україні необхідна далекобійна високоточна зброя, щоб знищувати загарбників на лівобережжі Херсонщини

Силам оборони України необхідна далекобійна високоточна зброя, щоб знищувати потенціал російських загарбників на лівобережжі Херсонщини. Зупинити російські обстріли можна тільки в разі, якщо ЗСУ зможе максимально далеко вибити окупантів.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Першочергове - це далекобійне і високоточне озброєння, оскільки російські окупанти ховаються за мирним населенням, і нам дуже важливо потрапляти саме в концентрацію сил ворога, а не нашкодити мирним громадянам, не пошкодити інфраструктуру лівого берега", - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що Головне управління розвідки Міноборони вже неодноразово повідомляло про теракти, які здійснюються окупантами на лівому березі, - вони мінують об'єкти критичної інфраструктури.

"Це відбувається для того, щоб потім, підриваючи ці об'єкти, звинувачувати Сили оборони України в тому, що вони некоректно ведуть визвольну війну, що позбавляють людей благ цивілізації на тимчасово окупованій території", - наголосила речниця.

Саме тому, підкреслила вона, усі повідомлення, які надходять з лівого берега Херсонщини про те, що Сили оборони вразили якийсь об'єкт, треба ретельно перевіряти та довіряти лише перевіреним, достовірним джерелам. Окупант дуже часто використовує інформацію як фактично зброю.

"Те, що вони будуть продовжувати обстріли і правого берега, і лівого берега, можна зупинити тільки в разі, якщо ми зможемо їх максимально далеко вибити. Це означає знищувати їхні тилові ресурси, примушувати їх до переміщення глибше", - пояснила вона.

Гуменюк додала, що це це вже відслідковується, на багатьох напрямках росіяни переміщуються туди, де облаштований другий ешелон їхньої оборони, де є залізобетонні конструкції, за якими вони намагаються закріпитися.

Вона додала, що розуміючи, що наближаються холоди, і погода суттєво впливатиме на їхню можливість переміщення по місцевості, російські загарбники вже тяжіють до другого ешелону оборони.

Також, за словами речниці, ЗСУ дуже важливо мати винищувачі та протиповітряну оборону, оскільки авіація, в якій ворог має перевагу сьогодні, завдає дуже серйозної шкоди правому берегу Херсонської області.

"Окупанти б'ють по населених пунктах. Шість-вісім керованих авіабомб - це фактично руйнування до 30 житлових конструкцій. Це дуже серйозний вплив на сільську місцевість", - сказала Гуменюк.