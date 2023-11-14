Ілон Маск візьме участь у конференції з питань ШІ, яка відбудеться у росії, - ЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск візьме участь у конференції з питань штучного інтелекту (ШІ), яка незабаром відбудеться у росії.
Про це повідомляє EUReporter.
За даними журналістів, власник SpaceX виступить на заході в якості запрошеного спікера.
Поки невідомо, чи буде Маск летіти в рф для очного відвідування конференції або ж обмежиться виступом в онлайн-форматі.
При цьому журналісти припускають, що його участь може бути пов'язана із недавнім анонсом нейромережі Grok, яка має стати конкурентом для ChatGPT. Відомо, що мільярдер планує інтегрувати Grok у свою соціальну мережу X.
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