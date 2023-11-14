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Ілон Маск візьме участь у конференції з питань ШІ, яка відбудеться у росії, - ЗМІ

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Американський мільярдер Ілон Маск візьме участь у конференції з питань штучного інтелекту (ШІ), яка незабаром відбудеться у росії.

Про це повідомляє EUReporter.

За даними журналістів, власник SpaceX виступить на заході в якості запрошеного спікера.

Поки невідомо, чи буде Маск летіти в рф для очного відвідування конференції або ж обмежиться виступом в онлайн-форматі.

При цьому журналісти припускають, що його участь може бути пов'язана із недавнім анонсом нейромережі Grok, яка має стати конкурентом для ChatGPT. Відомо, що мільярдер планує інтегрувати Grok у свою соціальну мережу X.

Маск, штучний інтелект
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