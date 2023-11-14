У поліції розповіли, скільки дітей залишається в громадах Донеччини

Усього у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів інспектор з комунікації, член спеціального екіпажу поліції «Білий янгол» Павло Дяченко.

За словами Дяченка, є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.

«За крайніми даними, виконана примусова евакуація з Очеретиного, з двох селищ Мар’їнської громади були евакуйовані усі діти. Залишається Торецька громада, де ще є діти, яких потрібно евакуювати. Слід додати, що примусова евакуація проводиться поетапно. Не всі населені пункти, з яких зараз вивозимо дітей, були одразу включені у програму евакуації», – каже Дяченко.

Член екіпажу «Білий янгол» наголошує, люди найчастіше проживали в підвалах багатоповерхівок, проте такий варіант не є небезпечним. Зокрема в одному такому об’єкті могло жити і по сім, і по вісім осіб.

Дяченко вважає, що загибель близьких переконує людей виїжджати, які раніше відмовлялися це робити.

«У нас був випадок, коли ми не мали фізичної можливості через ситуацію з дорогами заїжджати до Бахмута й проводити евакуацію, тож ми працювали з військовими, які на важкій броньованій техніці вивозили людей. Дуже багато було випадків, коли так вивозили вночі. Вони довозили до певної точки, потім ми у них перехоплювали людей і везли далі до пунктів незламності, пунктів обігріву, волонтерських центрів. Один чоловік розповідав, що вони з рідними та сусідами жили у підвалі приватного будинку. Потім перейшли до підвалу сусідньої багатоповерхівки. Ще з одним чоловіком вони намагалися ховати людей, які гинули на вулицях. Але пізніше вже не могли вийти з підвалу через щільність обстрілів. І тільки після цього вони звернулися до військових, зібралися своєю групою з підвалу і виїхали», – розповів член екіпажу «Білий янгол».

Член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко пригадав, як під час останньої евакуації з Бахмута вдалося вивезти 10 людей.

«Зв’язок підтримуємо лише з тими, хто евакуювався. Наприклад, товаришуємо у соцмережах з дітьми, яких вивезли. Бачу сторіз дітки викладають про те, що у них все нормально. Наприклад, з Нью-Йорка вивезли трьох діточок, які додалися до мене у друзі. У них все добре, навчаються, ходять до школи. Тобто живуть так, як і мають жити діти. Знаю, що коли росіяни окуповували місто, вони виводили людей з підвалів з двома пакетами речей у руках, будували їх шеренгами і довго виводили з міста. Тобто пішки зоною бойових дій без усілякого захисту. Певно, це називається депортацією», – пояснив Дяченко.

За словами чоловіка, мешканці Авдіївки не говорять на політичні теми, адже це не на часі. Проте вони скаржаться на постійний страх, неспокій та щоденні руйнації через російські обстріли.