ДТЕК спростовує інформацію про нібито наявність вугільних шахт в росії

Компанія ДТЕК вийшла із заявою, яка спростовує інформацію про нібито наявність вугільних шахт в росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"ДТЕК не має жодного відношення до вугільних шахт в росії. Група ДТЕК остаточно позбулася всіх свої вугільних активів в країні-агресорі в 2021 році. Останні три роки компанія не має до цих активів жодного відношення", - йдеться в ньому.
Зазначається, що рішення про продаж шахт в ростовській області було прийнято ще в 2014 році у зв'язку з незаконною анексією росією Криму й розв'язанням війни на сході України.
З того часу група ДТЕК припинила будь-які інвестиції та капіталовкладення й почала процес виходу з бізнесу.
Вугільні шахти в ростовській області "ДТЕК Енерго" придбало до початку російської агресії, ще в 2011-2012 роках для забезпечення роботи українських ТЕС.
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