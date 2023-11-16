Словаччина погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку

Словацькі перевізники погрожують заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку. Про це з посиланням на лист голови Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслава Скала, який було направлено до Міністерства транспорту Словаччини, повідомляє УНН.

“Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. ... Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники”, — йдеться у листі UNAS.

Словацькі водії скаржаться, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

Разом з тим у листі наводиться приклад польських перевізників, які блокують свої кордони.