Туреччина не прийняла рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО

Комітет із закордонних справ турецького парламенту відкрив дебати щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, проте рішення не було прийнято. Про це повідомили АР, пише УНН.
Наразі невідомо, коли турецький комітет відновить обговорення протоколу про приєднання Швеції та коли він дійде до Генеральної асамблеї парламенту для останнього етапу законодавчого процесу.
Туреччина загальмувала ратифікацію членства Швеції в НАТО, звинувачуючи країну в надто поблажливому ставленні до груп, які Анкара вважає загрозами своїй безпеці, йдеться в повідомленні.
Туреччину також обурила серія демонстрацій прихильників забороненої Робітничої партії Курдистану у Швеції, а також протести зі спаленням Корану.
25 жовтня повідомлялося, що Законопроєкт про затвердження протоколу про приєднання Швеції до НАТО підписаний спікером турецького парламенту і переданий до Комісії у закордонних справах парламенту Туреччини.
Для розширення НАТО потрібна одностайна згода всіх існуючих членів. Проте окрім Туреччини процес сповільнює і Угорщина. Вчора країна відхилила пропозицію провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ.
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