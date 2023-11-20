Висоцький: Значного підвищення цін на продукти «борщового набору» у цьому сезоні очікувати не варто

Значного підвищення цін на основні продукти «борщового набору» у цьому сезоні очікувати не варто.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Є класичні овочі «борщового набору» - картопля, морква, буряк, цибуля, капуста. Ми упевнені, що пік цін на ці продукти ми уже пройшли, й до цього повертатися не будемо», - сказав він.

Високі ціни минулого року і до середини поточного Висоцький пояснив тим, що у 2022 році через російську окупацію було тимчасово втрачено частину Херсонщини і Запорізької області, де активно вирощують овочі. А оскільки це був кінець лютого - не встигли в інших регіонах аграрії їх посадити.

Цього року, за його словами, ситуація інша, оскільки фермери в Центральній і Західній Україні збільшили обсяги. Більше того, фермери підтверджують готовність наступного року продовжувати вирощувати по всій Україні в разі необхідності.

«Об’єми виробництва цих овочів дають упевненість, що уже таких рекордних цін точно не буде. Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що на кілька відсотків щомісяця вони будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але якихось рекордних ажіотажних цін не передбачається», - підсумував Висоцький.