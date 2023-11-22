російські хакери від імені Мінагрополітики розсилають "рекомендаціями" їсти колорадських жуків

Міністерство аграрної політики та продовольства України попередило українців про розсилку фейкових повідомлень від імені міністерства на електронну пошту.
"Крім постійних хакерських атак на сайти, поштові скриньки і соцмережі міністерства, тепер вони (російські хакери - ІФ-У) придумали, як ділитися своїми рецептами. На пошти наших читачів масово посипалися листи з "рекомендаціями" їсти колорадських жуків і тому подібна дичина", - повідомило Мінагрополітики в телеграм-каналі.
Зазначено, що в такий спосіб росіяни мають намір переконати українців у тому, що в країні голод.
"Маємо повідомити, що такі кулінарні "шедеври" росіяни можуть залишити собі, в Україні є нормальна їжа, її вистачає, і навряд чи знайдеться українець, який замінить борщ на суп з колорадськими жуками. Звичайно, після перегляду вірусного відео з тіктоку, де росіянка готує щось із лимонами в брудній мультиварці та називає це "борщ", у декого могло скластися враження, що краще вже суп з колорадами", - прокоментувало вірусні відео аграрне відомство України.
У міністерстві наголосили, що в Україні вистачає і продуктів для приготування їжі, і рецептів, а також порадили українцям ставитися до таких інформаційних атак із гумором.
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