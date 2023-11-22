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російські хакери від імені Мінагрополітики розсилають "рекомендаціями" їсти колорадських жуків

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Міністерство аграрної політики та продовольства України попередило українців про розсилку фейкових повідомлень від імені міністерства на електронну пошту.

"Крім постійних хакерських атак на сайти, поштові скриньки і соцмережі міністерства, тепер вони (російські хакери - ІФ-У) придумали, як ділитися своїми рецептами. На пошти наших читачів масово посипалися листи з "рекомендаціями" їсти колорадських жуків і тому подібна дичина", - повідомило Мінагрополітики в телеграм-каналі.

Зазначено, що в такий спосіб росіяни мають намір переконати українців у тому, що в країні голод.

"Маємо повідомити, що такі кулінарні "шедеври" росіяни можуть залишити собі, в Україні є нормальна їжа, її вистачає, і навряд чи знайдеться українець, який замінить борщ на суп з колорадськими жуками. Звичайно, після перегляду вірусного відео з тіктоку, де росіянка готує щось із лимонами в брудній мультиварці та називає це "борщ", у декого могло скластися враження, що краще вже суп з колорадами", - прокоментувало вірусні відео аграрне відомство України.

У міністерстві наголосили, що в Україні вистачає і продуктів для приготування їжі, і рецептів, а також порадили українцям ставитися до таких інформаційних атак із гумором.

Мінагрополітики
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