Мішель: Європейська рада оцінює прогрес України і Молдови на шляху до ЄС як надзвичайний

Європейська рада оцінює прогрес України і Молдови на шляху до Євросоюзу як надзвичайний. Таку заяву у вівторок, 21 листопада, зробив президент Євроради Шарль Мішель на спільній пресконференції з лідерами двох країн в Києві.
"Ми хочемо надати вам усі можливості (щодо вступу – ред.)... Членство в Європейському Союзі не дається за ніч, воно все одно залишається довгим процесом. Це тривалий, важкий процес, але ця робота має тривати, особливо в ці часи. І я хотів би подякувати вам і привітати вас із тим, що ви рухаєтесь у напрямку до Європейського Союзу" – зазначив Мішель.
Він запевнив, що керівництво ЄС зробить все для того, щоб у грудні почалися офіційні переговори про вступ України і Молдови, а також назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту.
По-перше, Мішель вважає, що початок переговорів про вступ України і Молдови до ЄС "буде сигналом європейським громадянам, що ми опікуємося їхньою безпекою і добробутом", оскільки, на його переконання, розширення дозволить зробити Європу безпечнішою і багатшою.
"По-друге, це буде сигналом для громадян України та Молдови, що ми є надійним партнером, що ми серйозні і що ми тримаємо слова", – заявив Мішель, наголосивши, що це також вагомий аргумент для 27 лідерів.
І по-третє, початок переговорів з Україною "буде сигналом для кремля", а також всім тим, "кому не подобається людська гідність, кому не подобаються демократичні принципи".
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