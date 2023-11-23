Устінова: У США є політична готовність до додаткових постачань Україні ракет ATACMS

У Верховній раді стверджують, що у США є політична готовність до додаткових постачань Україні ракет ATACMS.
Про це сказала в інтерв'ю "Європейській правді" голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова.
"Так, зараз така політична готовність є", – сказала Устінова, відповідаючи на питання про готовність Білого дому до таких постачань, зазначивши, що рік тому рішеннями Сполучених Штатів щодо надання цих ракет керували побоювання ескалації.
"Зараз, після того, як ми там потопили їхні кораблі, розбомбили штаб чф рф у Севастополі, завод у Керчі – я бачу, що цей страх зник. І тому ми розраховуємо на ATACMS", – заявила депутатка.
Вона зазначила, що у США їх не так багато, близько 1500, і вони різні – на 165 км і на 300 км, касетні й фугасні.
"Нам потрібні 300-кілометрові. Вони не дозволять нам виграти війну, але все одно це трошки буде game changer, як свого часу стали HIMARS", – пояснила вона.
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