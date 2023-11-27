Наєв: Війна може знову вийти за межі сходу та півдня

Війна в Україні може знову вийти за межі півдня та сходу. Це стане цілком ймовірним, якщо росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалити технології.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ABC News.

Зокрема, розмовляючи з журналістами, Наєв попередив, що якщо росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу та півдня.

"Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили", - сказав він.

Генерал зазначив, що в Україні розуміють - щараз йде війна за ресурси.

"російська федерація отримує свої ресурси за допомогою "Осі зла" - це Північна Корея, це Іран. І ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо рф їхніми ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що є", - констатував Наєв.

Для підтвердження своїх слів він навів наступний приклад - мета, на яку зі старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів, то із західними потрібно значно менше, вимірюючи цифрами до десяти.

"Тому технології завжди переважають. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже-дуже важлива", - резюмував генерал.