Наєв: Якщо радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше

Західні системи протиповітряної оборони мають критичну перевагу над радянськими, сказав у коментарі виданню ABC News командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв. За його словами, там, де радянська ППО витрачає 100 снарядів на збиття цілі, західній треба менше десятка.

"Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. російська федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо російській федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є", – сказав генерал.

"Технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менш як десять. Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива", – додав Наєв.