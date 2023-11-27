Президент Латвії: Апетити кремля набагато більші, ніж просто відновлення Радянського Союзу

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що апетити Кремля набагато більші, ніж просто відновлення Радянського Союзу, тому вони готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Так він прокоментував заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка про те, що рф вже почала підготовку агресії проти Молдови, країн Балтії та всієї західної частини колишнього СРСР.

«З огляду на те, що говорить російська пропаганда і деякі російські офіційні особи, мрія рф – відновити російську імперію, йдеться не тільки про країни Балтії, Молдову чи Казахстан. Це також Фінляндія. Вони не говорять про Радянський Союз, оскільки мріють про російську імперію XIX століття», – пояснив Рінкевичс.

Саме тому, за його словами, на самітах НАТО в Мадриді та Вільнюсі було ухвалено рішення про збільшення кількості військ блоку.

На його думку, росія, навіть якщо просто вважатиме, що перемогла в Україні, може спробувати перевірити міцність альянсу.

«Саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися. На даному етапі у нас є час, щоб посилити присутність НАТО, посилити нашу оборону», – підсумував президент Латвії.