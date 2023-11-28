Кучеренко звернувся до спікера парламенту щодо звільнення Безуглої з посади у комітеті з нацбезпеки

Народний депутат України Олексій Кучеренко звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо звільнення нардепа Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони за поширення заяв, що дискредитують головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Збройних сил України.

Про це Кучеренко повідомив у Facebook.

"Подібні публічні заяви та слова від особи, що обіймає посаду заступника голови профільного комітету, є неприпустимими, створюють недоречну соціальну напругу, завдають значної шкоди суспільним настроям та довірі до найвищого законодавчого органу держави й, загалом, підривають обороноздатність країни. Вважаю, що подібного роду діяльність пані Безуглої, спрямована на створення відкритого конфлікту між владою, яку в Верховній Раді уособлює "монобільшість", та військовими — може вважатися виборцями та суспільством виключно незадовільною роботою. У зв’язку з чим пропоную... розглянути можливість внесення до Верховної Ради пропозиції про відкликання Безуглої Мар’яни Володимирівни з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться у зверненні Кучеренка.

Народний депутат підкреслює, що соціологічні дослідження стабільно показують найвищий рівень довіри громадян саме до ЗСУ та їх головнокомандувача.

Також він наголошує, що представники Президента, монобільшості та ЗСУ запевняли, що конфлікти між владою та військовими відсутні, а подібна інформація поширюється ворогом для того, щоб посіяти розбрат та хаос серед керівництва України, а також використовувати для переконання міжнародних партнерів про подальшу марність підтримки України в протидії повномасштабній російській агресії.

"За таких обставин є відверто незрозумілими дії Мар’яни Безуглої — представниці провладної партії, членкині Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, що вже не вперше публічно озвучує малозмістовні нападки та провокації в бік головнокомандувача Збройних Сил України. Як раніше прокоментували у ЗСУ, на жаль, поки країна у війні, дехто робить свою ворожу справу — намагається вбити клин між людьми, від яких зараз залежить хід історії нашої держави", — підкреслив Олексій Кучеренко.