Перевізники Словаччини погрожують знову заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Перевізники Словаччини обурені скупченням на кордоні українських фур, які не можуть виїхати в Європу іншим шляхом через страйк польських перевізників і погрожують знову заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною через пункт пропуску Вишне Нємецьке -Ужород з п'ятниці, 1 грудня 2023 року.

Про це йдеться у заяві Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS), опублікованій 27 листопада.

У асоціації кажуть, що "ситуація виходить з-під контролю", тому вони закликають до термінової зустрічі для обговорення подальших дій.

Словацькі перевізники невдоволені тим, що українські колеги збільшили обсяг та активно здійснюють комерційні перевезення до України з Польщі. За їхніми словами, українські вантажівки здійснюють транспортування без необхідності отримання спеціальних дозволів.

Вони зазначили, що йдеться саме про комерційні перевезення, адже за словами польських страйкарів, ті не обмежують перевезення тварин, палива гуманітарної та військової допомоги.

Проте, в українських ЗМІ є інформація, що вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, цистерни із нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами також зупинені та знаходяться на переповнених паркінгах та узбіччях доріг.

Словацьким перевізникам, як і польським колегам, також не подобається те, що комерційний транспорт звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення, на рівні з гуманітарним.

Майже три тижні страйку на польскому кордоні вже стали суттєвим ударом для української економіки. За оцінкою Федерації Роботодавців України страйки на кордоні вже нанесли українській економіці шкоди у розмірі 400 млн євро. Тому не дивно, що навіть з боку українського бізнесу лунають заклики про те, що варто піти на зустріч протестуючим скасувавши безвіз.