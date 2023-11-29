МЗС Литви: У НАТО є озброєння для того, щоб забезпечити Україні прорив у війні, однак вони продають його третім країнам

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у НАТО є озброєння для того, щоб забезпечити Україні технологічний прорив у війні, однак західні союзники продають його третім країнам. Ці слова пролунали перед зустріччю глав МЗС у Брюсселі.
"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний", – сказав Ландсбергіс.
У статті для The Economist главком ЗСУ писав, що війна проти росії переходить у позиційну фазу або у "глухий кут". Для того, щоб вийти з нього, українська армія потребує технологічного прориву.
За словами глави МЗС Литви, якби країни Північноатлантичного альянсу надали Залужному це озброєння, він би міг адаптувати свою стратегію та досягти прориву російських позицій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023