МЗС Литви: У НАТО є озброєння для того, щоб забезпечити Україні прорив у війні, однак вони продають його третім країнам

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у НАТО є озброєння для того, щоб забезпечити Україні технологічний прорив у війні, однак західні союзники продають його третім країнам. Ці слова пролунали перед зустріччю глав МЗС у Брюсселі.

"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний", – сказав Ландсбергіс.

У статті для The Economist главком ЗСУ писав, що війна проти росії переходить у позиційну фазу або у "глухий кут". Для того, щоб вийти з нього, українська армія потребує технологічного прориву.

За словами глави МЗС Литви, якби країни Північноатлантичного альянсу надали Залужному це озброєння, він би міг адаптувати свою стратегію та досягти прориву російських позицій.