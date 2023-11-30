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Єврокомісар: Польська влади не шукає рішення щодо розблокування кордону з Україною

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Єврокомісар з транспорту Адіна Велян в середу засудила "незалученість" польської влади у пошуку вирішення питання блокування кордону з Україною польськими перевізниками, вважаючи ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Про це пише УНН з посиланням на TF1 INFO.

«З боку польської влади немає доброї волі знайти рішення, є повна відсутність зобов’язань з боку влади Польщі», - сказала єврокомісар, яку цитує RMF FM.

Велян, як повідомляється, пригрозила порушити справу за порушення законодавства ЄС.

«Хоча я підтримую право людей на протест, увесь ЄС, не кажучи вже про Україну, країну, яка зараз перебуває у стані війни, не можна тримати в заручниках, блокуючи наші зовнішні кордони», - заявила єврокомісар під час брифінгу у Брюсселі.

Велян
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