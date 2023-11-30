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Генерал НАТО: Заяви про те, що Україна не має "плану веденння війни", некоректні та не відповідають дійсності

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Заяви й припущення про те, що військове керівництво України не має "плану веденння війни", некоректні та не відповідають дійсності.

План є, але його втілення є надзвичайно складним завданням, навіть з тією підтримкою, яку надає Захід. Про це заявив військовий-високопосадовець НАТО на брифінгу у Брюсселі.

Генерал Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності, наголосив, що партнери України не нав'язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни, оскільки вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а задача союзників - підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння.

При цьому представник Альянсу заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного нема плану".

"Те, як генерал Валерій Залужний описав ситуацію - є точним. Але водночас, коли президент Володимир Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким - це також правда. Але водночас, Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план", - наголосив представник НАТО.

Він пояснив, що втілення цього плану - надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні.

У НАТО також відзначають важливість окремих успішних операцій Збройних сил України.

"Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі - доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для осягнення успіху", - додав генерал НАТО.

НАТО, Залужний
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