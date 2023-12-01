ГУР МО: У росії спостерігається зростання соціальної напруги

Останнім часом спостерігається зростання соціальної напруги всередині держави-агресора, зокрема у її європейській частині через невдоволення війною проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, російські чиновники та представники спецслужб, включаючи вищих лідерів терористичної росії, фіксують погіршення суспільної ситуації, як відзначено у конфіденційних звітах.

"Збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України", - повідомляють у розвідці.

При цьому, всередині росії також спостерігається погіршення криміногенної ситуації. До неї призводить збільшення рівня злочинності у регіонах рф, яке пов'язане з втратою стабільних джерел доходу, проблемами у працевлаштуванні та зростаючою "алкоголізацією" населення.

Високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти також мають значний вплив на зростання соціальної напруги в росії.

Погіршує не просту ситуацію і те, що лідер країни-агресора рф володимир путін підписав закон про рекордний військовий бюджет росії. Витрати на армію та впк складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

При цьому рф урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить "під ніж" витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.