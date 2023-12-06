Литва продовжує дію тимчасових посвідок на проживання для біженців з України

Наступного тижня розпочнеться процес продовження тимчасових посвідок на проживання для біженців від війни в Україні.
Про це повідомляє LRT.
"Дуже велика кількість українців отримали тимчасовий захист на термін до 4 березня 2024 року. Оскільки термін дії дозволів спливає, настав час подумати про їхню заміну. ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік", - прокоментувала керівник Департаменту міграції Евеліна Ґудзінскайте.
Вона додала, що наступного тижня буде оголошено, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції.
Також Ґудзінскайте зазначила, що з початку війни в Україні 24 лютого 2022 року Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту. Щодня країна реєструє нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 осіб.
За даними Департаменту міграції, у Литві нині проживає понад 85 000 українців, які становлять найбільшу громаду іноземних громадян у країні. Однак більшість українців, які приїхали до Литви, не схильні звикати до життя в країні. За словами Ґудзінскайте, більшість із них пов'язують своє майбутнє з Україною.
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