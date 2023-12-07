Wall Street Journal: Китай намагається знешкодити бомбу уповільненої дії у вигляді прихованого боргу

Китай намагається знешкодити бомбу уповільненої дії у вигляді прихованого боргу органів місцевого самоврядування, який може завдати шкоди його банківській системі, на тлі того, як агентство Moody's знизило прогноз кредитного рейтингу країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Міста та провінції по всьому Китаю, як повідомляється, накопичили величезну суму прихованого боргу після багатьох років безконтрольних запозичень та витрат. За оцінками Міжнародного валютного фонду та банків Волл-стріт, загальний непогашений позабалансовий державний борг становить від 7 до 11 трильйонів доларів. Сюди входять корпоративні облігації, випущені тисячами так званих фінансових структур місцевого самоврядування, які позичали гроші для будівництва доріг, мостів та іншої інфраструктури або для фінансування інших витрат.

"Ніхто не знає, яка фактична сума, але за останній рік стало зрозуміло, що рівень боргу місцевих органів влади став неприйнятним", - пише видання.

Економічне зростання Китаю, як зазначено, сповільнюється, і країна бореться з дефляційним тиском, через який місцевим органам влади буде складніше впоратися з виплатою відсотків та основною сумою боргу.

Економісти кажуть, що значна частина прихованого боргу (за їхніми оцінками, варіюється від 400 до 800 мільярдів доларів) особливо проблематична і схильна до високого ризику дефолту.

Китайська влада усвідомила, що ризики для фінансової стабільності країни та загального економічного зростання стали занадто великими, щоб їх можна було ігнорувати. Вони намагаються вирішувати проблему більш систематично і починають замінювати частину прихованого боргу на новий – і явний – державний борг, зазначається у матеріалі.

Велике занепокоєння, як сказано, викликає те, що хвиля дефолтів може поширити збитки всюди. "Це може швидко перерости у загальнонаціональну фінансову кризу, якщо кредитні ринки застопоряться, а роздрібні та корпоративні вкладники почнуть турбуватися про фінансову стабільність банків, які володіють великою кількістю облігацій місцевого уряду", - ідеться у статті.

За даними Wind, постачальника фінансових даних, облігації місцевих органів влади становлять майже половину внутрішнього ринку корпоративних облігацій Китаю, і дефолти можуть призвести до припинення фінансування інших позичальників, якщо багато інвесторів та покупців облігацій відступлять.

На початку листопада центральний уряд Китаю заявив, що надає "велике значення запобіганню та усуненню ризику прихованих боргів місцевих органів влади". Банкірів та чиновників місцевих органів влади також попередили, що вони будуть притягнуті до довічної відповідальності, якщо створять нові приховані борги.

Пан Гуншен, керуючий Народного банку Китаю, заявив на фінансовому форумі в Пекіні минулого місяця, що центральний банк також надасть екстрену підтримку ліквідності регіонам із відносно високим борговим тягарем. Він сказав, що загальний державний борг Китаю невеликий за міжнародними стандартами і що країна робить кроки, включаючи продаж активів та рефінансування боргу, щоб пом'якшити ризик, пов'язаний із боргом місцевого уряду.

У вівторок агентство Moody's Investors Service знизило прогноз щодо кредитного рейтингу Китаю зі стабільного до негативного, оскільки країна, швидше за все, надаватиме додаткову підтримку місцевим органам влади і державним підприємствам, які відчувають фінансовий стрес. Кредитно-рейтингова компанія також наголосила на ризиках для економічного зростання Китаю. Moody's привласнило Китаю рейтинг інвестиційного рівня A1, який на чотири ступені нижче від найвищого рейтингу потрійного А.