Мінфін США запровадив санкції проти мережі оборонних закупівель

США запровадили санкції проти мережі оборонних закупівель, що постачала електроніку військового призначення росії. Про це повідомляє міністерство фінансів США.
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", - ідеться в повідомленні.
Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб в росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.
Міністерство юстиції США також оприлюднило два окремі обвинувальні висновки проти Ганса де Гетере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту секретних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам у Китаї та росії.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що скоординовані дії відображають колективну прихильність забезпеченню дотримання санкцій та експортного контролю.
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