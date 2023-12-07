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Мінфін США запровадив санкції проти мережі оборонних закупівель

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США запровадили санкції проти мережі оборонних закупівель, що постачала електроніку військового призначення росії. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", - ідеться в повідомленні.

Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб в росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.

Міністерство юстиції США також оприлюднило два окремі обвинувальні висновки проти Ганса де Гетере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту секретних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам у Китаї та росії.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що скоординовані дії відображають колективну прихильність забезпеченню дотримання санкцій та експортного контролю.

санкції, Мінфін США
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