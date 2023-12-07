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Лідери ЄС сподіваються підштовхнути Китай до тиску на москву, щоб активізувати обміни полоненими

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Лідери Євросоюзу вирушать до Китаю, щоб зустрітися із президентом КНДР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном у межах їх спільного саміту віч-на-віч вперше з 2019 року. На цю зустріч покладають великі надії, адже сподіваються підштовхнути Китай до тиску на москву, щоб активізувати обміни полоненими, – пише "Радіо Свобода".

Представники Євросоюзу намагатимуться схилити Пекін повернутися до переговорів щодо формули миру президента України Володимира Зеленського і підштовхнути Китай до тиску на москву, щоб активізувати обміни полоненими, а також щоб змусити росію припинити депортацію українських дітей до росії.

"Це не питання ідеології", – сказав Радіо Свобода посадовець ЄС, – Тут [Пекіну] не потрібно робити політичні кроки, достатньо просто допомогти".

Також лідери ЄС сподіваються на порозуміння між Пекіном та ЄС і знизити напругу, яка наростає останнім часом між Брюсселем та Китаєм.

Делегацію ЄС представлятиме президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель. Вони зустрінуться з очільником Китаю та іншими керівниками.

Серез тем переговорів, будуть підняті "гострі" теми щодо підтримки Сі Цзіньпіном кремля, який вже майже два роки веде широкомасштабну війну проти України, а також щодо торгівля Китаю.

Співрозмовник Радіо Свобода, обізнаний із підготовкою саміту, повідомив, що лідери ЄС планують обговорити на саміті:

  • цілий ряд економічних питань;
  • відносини Китаю із росією;
  • шляхи припинення російської агресії проти України;
  • обхід санкцій китайськими компаніями;
  • участь Пекіна в торгівлі зброєю між росією і Північною Кореєю.

Напередодні зустрічі офіційні особи Китаю заявили, що Пекін і Брюссель "не суперники", незважаючи на ключові розбіжності у глобальних питаннях.

Сі Цзіньпін, Урсула фон дер Ляєн, Мішель
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