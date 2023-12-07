Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Нетаньягу: Це лише питання часу, коли ми спіймаємо лідера ХАМАС

139

Сили Армії оборони Ізраїлю оточили будинок лідера палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвара.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, його цитує Ynet News.

За його словами, затримання Сінвара – «це питання часу».

«Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть досягти будь-якої точки Сектору Гази. Тепер вони оточили будинок Сінвара. Його будинок не є його фортецею, і хоч він може втекти, це лише питання часу, коли ми його спіймаємо», – сказав ізраїльський прем'єр.

Нетаньягу також закликав Червоний Хрест відвідати ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та забезпечити їх необхідними ліками та речами.

ХАМАС, Нетаньягу, Ізраїль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 7 декабря 2023
Среда, 6 декабря 2023
Вторник, 5 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023