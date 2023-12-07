Нетаньягу: Це лише питання часу, коли ми спіймаємо лідера ХАМАС

Сили Армії оборони Ізраїлю оточили будинок лідера палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази Яхья Сінвара.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, його цитує Ynet News.

За його словами, затримання Сінвара – «це питання часу».

«Вчора ввечері я сказав, що наші сили можуть досягти будь-якої точки Сектору Гази. Тепер вони оточили будинок Сінвара. Його будинок не є його фортецею, і хоч він може втекти, це лише питання часу, коли ми його спіймаємо», – сказав ізраїльський прем'єр.

Нетаньягу також закликав Червоний Хрест відвідати ізраїльських заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, та забезпечити їх необхідними ліками та речами.