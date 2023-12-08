Загородній: Ліквідація киви продемонструвала, що СБУ здатна карати зрадників у будь-якій точці рф

Ліквідація киви продемонструвала, що СБУ здатна знаходити і карати зрадників навіть у будь-якій точці рф. Про це пише політолог Тарас Загородній.
Експерт акцентує, що Служба Безпеки готова діставати і знищувати кожного зрадника, який закликає вбивати українців. "Неофіційно є інформація, що кива – одна із законних цілей так званого довгого "списку Малюка". Туди входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців", - повідомляє політолог.
Загородній підкреслює, що ліквідація зрадників – це системні дії СБУ. "В той же день, що і киву, в Луганську було ліквідовано воєнного злочинця, так званого "депутата лнр" олега попова. попов фігура менш медійна ніж кива. Але його ліквідація – це ще один дзвіночок для всіх колаборантів. Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше", - вважає експерт.
"Вчорашній день ще раз показав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, в тому числі, і підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи – найбільша за весь період Незалежності. У світі такі дії порівнюють з ізраїльським "Моссадом" кращих часів: ворогів держави знайдуть і покарають, де б вони не знаходились. Таке знання приводить зрадників до істерик і постійних пошуків "кротів" у своїх рядах", - резюмує Загородній.
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