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У британській розвідці розповіли про початок російської кампанії з руйнування енергетичної інфраструктури України

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Ракетна атака, завдана рф у ніч на 8 грудня, ймовірно, була початком російської кампанії, яка спрямована на руйнування енергетичної інфраструктури України, вважають у британській розвідці.

"Уночі 7 грудня 2023 року російські повітряні сили вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву і центральній частині України з використанням свого парку важких бомбардувальників. Ці літаки, найімовірніше Ту-95, запустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем", - ідеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, опублікованому в соцмережі Х (раніше - Твіттер) у неділю.

У британській розвідці вважають імовірним, що рф накопичувала крилаті ракети повітряного базування для використання в зимовій кампанії проти України.

"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України. Однак, згідно з початковими повідомленнями, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською протиповітряною обороною. Незважаючи на те, що принаймні один мирний житель загинув, збитки наразі видаються мінімальними", - наголошується в повідомленні.

розвідка
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