Рада бізнес-омбудсмена: Податківці стали лідерами за кількістю скарг на них

У третьому кварталі 2023 року Рада бізнес-омбудсмена отримала 310 скарг на зловживання з боку державних органів. Вже тривалий час лідерами за кількістю скарг на них залишаються податківці.

Про це пише УНН з посиланням огляд роботи РБО.

Кількість скарг на дії податківців становить 176 (57%). Найчастіше підприємці скаржаться на податкові перевірки (55 скарг), невиконання судових рішень (38), інші податкові питання (27), включення до переліку ризикових платників (27), системне блокування податкових накладних (20). У РБО констатують, що повернення до довоєнної системи оподаткування сприяла збільшенню кількості скарг на податкові перевірки. Водночас, порівняно з попередніми періодами, дещо зменшилась кількість скарг на блокування податкових накладних.

"Зрештою ще одна примітна категорія звернень підприємців стосувалась інших податкових питань. Мова йде про поодинокі скарги компаній, яким податкова нараховувала штрафи, хоча ті скористались податковими пільгами, запровадженими в перші місяці повномасштабного вторгнення. Крім того, у провадженні Рада мала й звернення від бізнесу, що зазнавав утисків з боку податківців, оскільки він не міг надати первинну документацію, до якої було втрачено доступ або яка була знищена в результаті бойових дій", - констатують у РБО.

Бізнес також скаржився на дії правоохоронних органів – 13% від усіх скарг, митні питання – 9%. Примітно, що Державна податкова служба є лідером серед державних органів на, які скаржаться підприємці, – 179 скарг за ІІІ квартал. На другому місці – Державна митна служба зі значним відривом – всього 27 скарг.

Бізнес омбудсмен Роман Ващук нещодавно в інтерв’ю повідомив, що проблема в бізнеса навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Крім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічник Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.