Мішель: Лідери держав ЄС ухвалили рішення почати процес перемовини про вступ України до Євросоюзу

Під час засідання Євроради лідери держав ЄС ухвалили рішення почати процес перемовини про вступ України до Євросоюзу.
За це проголосували представники усіх країн, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.
«Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. ЄС надала статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповісти до березня з метою прийняття такого рішення», – повідомив він.
Президент Євроради наголосив, що це “чіткий сигнал надії для їхніх народів і для нашого континенту”.
Своєю чергою очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила після рішення лідерів країн ЄС, що вона “пишається тим, що ми виконали наші обіцянки, і рада за наших партнерів”.
«Лідери вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, а також надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться в історії нашого Союзу», – написала вона в X (колишній Twitter).
На повідомлення Шарля Мішеля відреагував президент України Володимир Зеленський.
«Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав він.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю подію історичним днем.
«Який історичний день! Домінує одна емоція: все було недаремно. Рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС – це новий початок для України та всієї Європи. Я дякую ЄС і всім лідерам за те, що вони дотримали свого слова», – написав він.
Кулеба також привітав із історичним рішенням Молдову.
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