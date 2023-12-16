Reuters: Шольц налаштований оптимістично щодо виділення EUR50 млрд для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштований оптимістично щодо виділення EUR50 млрд для України, передає Reuters.
"Ми маємо інші способи допомогти Україні, але ми не відмовилися від мети знайти рішення тут", - сказав Шольц.
Канцлер Німеччини та президент Франції Еммануель Макрон сподіваються, що Україна отримає допомогу від ЄС.
Нагадаємо, позачергове засідання Європейської ради, на якому має бути ухвалене рішення про перегляд бюджету ЄС, так само як і про продовження фінансування України у розмірі EUR50 млрд на період до 2027 року, пройде наприкінці січня-лютого, але конкретної дати ще немає. У той же час, Європейська комісія має намір працювати над запасним варіантом, який дозволить це робити.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023