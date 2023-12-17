Мінсоцполітики: Українські пенсіонери за кордоном можуть отримати пенсії через перекази Укрпоштою

Українські пенсіонерам, які як біженці знаходяться у Польщі, можуть отримати пенсії за допомогою міжнародних поштових переказів АТ "Укрпошта". Ця можливість також з'явиться і у біженців і в інших країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцполітики.
Для того, щоб отримувати пенсії за кордоном необхідно заповнити електронну форму на сайті Укрпошти https://cutt.ly/7wfQ2gZc або заповнивши її у паперовому вигляді за зразком https://cutt.ly/RwfQ9rAF
Потім заяву необхідно надіслати на адресу "Укрпошти" - вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом".
Там вашу заявку опрацюють працівники "Укрпошти", а міжнародний поштовий переказ буде доставлений отримувачу у місяці, наступному за тим, коли була надіслана заява. Переказ буде надісланий на вказану адресу тимчасового перебування за кордоном.
Варто зауважити, що перерахунок коштів здійснюватиметься в іноземній валюті тієї країни, де знаходиться отримувач. Якщо це Польща - то у злотих.
Для отримання переказу одержувач, пенсія якому здійснюється АТ "Укрпоштою" має пред'явити документ, що посвідчує його особу.
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