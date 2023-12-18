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Безугла: В Раді допрацьовують закони, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби

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В Україні готують зміни до законопроєкту про рекрутинг і мобілізацію, який вирівнює права жінок та чоловіків. Унікальною можливістю для звільнення від мобілізації для жінок лишається вагітність. Про це у своєму Facebook-акаунті написала депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Безугла повідомила, що в Раді допрацьовують законопроєкти про рекрутинг і мобілізацію, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. За її словами, у бойові професії жінки зможуть піти добровільно, а право на відстрочку та звільнення матимуть за умови вагітності.

"Жінки ж мов "інакші" і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення — вагітність. Якщо вагітна — не мають право мобілізувати / можеш звільнитися", - написала депутатка.

Крім того, декретну відпустку як право на відстрочку та звільнення планують надати як дружині, так і чоловіку на вибір.

У подружжя військовослужбовців з 1-2 дітьми хтось один з батьків матиме право на відстрочку та звільнення, а якщо в родині троє та більше дітей, то обидва. Якщо у чоловіка, який служить, народжується третя дитина, він отримує право на звільнення, йдеться у проєкті закону.

мобілізація, Безугла
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