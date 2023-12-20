Зеленський: У мене робочі стосунки із Залужним

Президент Володимир Зеленський прокоментував запитання журналістки щодо оцінки роботи головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це йшлося на пресконференції президента у вівторок, повідомляє Gazeta.ua.
Журналістка "Суспільне" запитала президента, чи збирається він звільняти Залужного з посади головкома і про можливий конфлікт між обома.
На що Зеленський відповів: "А для чого допомагати і розвивати цю тематику?".
"У мене робочі стосунки із Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою, як главком разом із Генштабом. Є багато питань", - сказав президент.
"Це складне питання - наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його", - заявив Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023