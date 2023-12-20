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Зеленський: У мене робочі стосунки із Залужним

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Президент Володимир Зеленський прокоментував запитання журналістки щодо оцінки роботи головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це йшлося на пресконференції президента у вівторок, повідомляє Gazeta.ua.

Журналістка "Суспільне" запитала президента, чи збирається він звільняти Залужного з посади головкома і про можливий конфлікт між обома.

На що Зеленський відповів: "А для чого допомагати і розвивати цю тематику?".

"У мене робочі стосунки із Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою, як главком разом із Генштабом. Є багато питань", - сказав президент.

"Це складне питання - наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його", - заявив Зеленський.

Зеленський, Залужний
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