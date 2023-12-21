Фіала: Чехія повністю позбулася залежності від газу з росії

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його державі вдалось повністю позбутись залежності від газу з росії.

Про це Фіала заявив 20 грудня у своєму twitter (х), пише "Європейська правда".

Як відзначив фіала, ще минулої весни була загроза, що чехія матиме дефіцит газу, а енергетичній безпеці країни загрожувала залежність від росії.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання. І ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу", – заявив Фіала.