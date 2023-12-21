МО Естонії: ЗСУ потребують близько 200 тис. артилерійських снарядів на місяць

Українські військові потребують близько 200 тис. артилерійських снарядів на місяць для отримання переваги над російськими окупантами.
Тобто 2,4 млн боєприпасів Україна потребує на рік, але така кількість спустошить всі європейські та американські запаси загалом лише протягом 2024 року. Таку думку висловили у Міністерстві оборони Естонії.
У відомстві нагадали, що з обіцяного мільйона європейські партнери надіслали українській армії 300 тис. артилерійських снарядів 155 калібру. Крім того, США відправили понад 2 мільйони 155-мм снарядів на додачу до мільйона боєприпасів інших калібрів.
Естонські військові стверджують, що 155-мм артснаряди, які використовує Україна, кращі за російські 152-мм: вони мають більшу скорострільність та кращу точність.
За оцінками Естонії, річна потреба в артилерійських боєприпасах для утримання локальної вогневої переваги України над рф має становити 200 тис. снарядів на місяць.
"Тобто 2,4 млн боєприпасів на рік, але така кількість спустошить всі європейські та американські запаси загалом лише протягом 2024 року", - наголосили у відомстві.
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