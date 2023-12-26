ІМІ: З початку повномасштабного вторгнення рф скоїла 548 злочинів проти журналістів та медіа

За рік і десять місяців з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 548 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.

Як передає Укрінформ, такими є дані моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, що здійснює Інститут масової інформації.

Як зазначається у повідомленні, за листопад-грудень ІМІ зафіксував п’ять порушень свободи слова, які вчинила росія, - погрози, поранення журналістів, кібератаки та зникнення українського мовлення внаслідок російських обстрілів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України окупанти вбили 70 журналістів, з них 10 - під час виконання професійної журналістської діяльності.

Згідно з наведеною ІМІ інфографікою, зафіксовано також 14 зникнень журналістів, 24 викрадення та 25 поранень. Крім того, мали місце 16 обстрілів телевеж, 42 обстріли журналістів, 13 захоплень та нападів на редакції медіа. Зафіксовано також 27 випадків вимкнення українського мовлення та трансляції російської пропаганди, 68 - переслідування журналістів, погроз та залякування, 62 кіберзлочини проти медіа. Водночас 233 медіа припинили роботу через війну росії проти України, зафіксовано також 9 випадків блокування інтернет-доступу до медіа та 5 випадків юридичного тиску.

Як нагадують в ІМІ, зокрема, у листопаді на фронті загинув колишній телеоператор «Суспільне Миколаїв» Олександр Попов. Він захищав Україну в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Попов загинув поблизу Куп’янська (Харківщина). За даними ІМІ, він став 70-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії проти України.

У Нікополі Дніпропетровської області вже понад три місяці через російські обстріли відсутнє українське цифрове мовлення, з перебоями працює радіо. Новини можна дізнатися, лише якщо є інтернет. У коментарі ІМІ представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Дніпропетровській області Олена Демченко зазначила, що про проблему знають. Вона зауважила, що вранці 18 грудня дрон знову влучив у вежу і знищив три антени. Раніше «Суспільне Дніпро» розповіло в сюжеті, що росіяни цілять по телекомунікаційному обладнанню, а також обстрілюють ремонтні бригади. Крім того, до Нікополя, який протягом повномасштабного вторгнення зазнає щоденних атак, дістає сигнал російського телебачення.

Дніпровське онлайн-видання «Дніпро оперативний» тричі отримало повідомлення про нібито замінування редакції. Такі повідомлення надходили на редакційну пошту 15, 16 та 17 грудня.

Як розповіла ІМІ головна редакторка «Дніпра оперативного» Олеся Антошкіна, редакція постійно викликає поліцію, але ці повідомлення зазвичай хибні. Такі повідомлення редакторка пов'язує з діяльністю росіян.

Кібератаки зазнало онлайн-медіа Донецької та Луганської областей «Східний варіант», акаунт якого заблокував Instagram за останні два місяці. Редакція вважає це атакою російських ботів з метою перешкодити професійній діяльності. «Виходячи з того, що останнім часом наш сайт регулярно піддавався DoS-атакам, ми робимо висновок про чергову спробу російських ботів підірвати нашу діяльність із висвітлення злочинів росії на території України», - повідомила редакція.

Харківське видання GWARA MEDIA отримало листа, у якому нібито співробітник СБУ просив зареєструвати запит на надання інформації і надати письмову відповідь. До листа був прикріплений архів «Документи.zip». Водночас факт масового розсилання листів з ідентичним змістом зафіксувала Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, на яку посилається пресслужба Держспецзв'язку. Фахівці CERT-UA зазначають, що такі листи - частина хакерської атаки росіян на оператора мобільного зв'язку «Київстар».

Крім того, поранення на Донеччині зазнала фотографка, співведуча програми «Укрінформу» Влада Ліберова. Вона разом з чоловіком потрапила під російський обстріл, коли пересувалася автівкою в бік Авдіївки. За її словами, вона зробила обстеження, в м'які тканини влучив уламок розміром 4 см, вона не може самостійно пересуватися.