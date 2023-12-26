Жовква: Україна працює над підготовкою візиту Орбана

Україна працює над підготовкою візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів віч-на-віч з Президентом Володимиром Зеленським щодо двосторонніх відносин обох країн. Як пишуть Українські новини, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
Зеленський не вперше запрошував прем'єра Угорщини до України, тому Орбан знає, які теми будуть обговорюватися, зазначив Жовква.
"Він чудово знає, про що. Не маю права розкривати всі деталі, але президент України не вперше запрошує прем'єра-міністра Угорщини в Україну. Про що? Про наші двосторонні відносини - а це широкий спектр і він не зводиться до питань нацменшин. Нагадаю, що був прийнятий рамковий закон, відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї, рекомендації", - сказав заступник керівника ОП.
Зокрема, Зеленський та Орбан будуть говорити про економіку та транзит між державами: "Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", - підкреслив Жовква.
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