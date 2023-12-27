Держаудитслужба: Інформацію про розкрадання коштів, виділених на відбудову, передано до правоохоронних органів

У 2022 та 2023 роках найбільше коштів під час відбудови розікрали у Гостомелі на Київщині. Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва повідомила в ефірі телемарафону, що йдеться про суму у понад 21 млн грн.
Посадовиця розповіла, що впродовж 2023 року аудитори перевірили міста, які отримали гроші на відбудову.
«Виявлені факти вражають. Зловживання насправді дуже суттєві. Вони зафіксовані в актах контрольних заходів. Вся інформація передана до правоохоронних органів. Очікуємо на порушення кримінальних справ», – зазначила вона.
За словами Басалаєвої, наслідками цих зловживань стало те, що понад 100 осель Гостомеля залишилися невідремонтованими.
«Є таунхауси місцевого забудовника, який, напевно, ввійшов у змову з місцевою владою та вирішив за бюджетні кошти відремонтувати собі ще, можливо, непродані таунхауси. Чому б ні? А люди, які потребують зараз відновлення житла, залишились без ремонтів», – заявила вона.
Голова Держаудитслужби додала, що не вдалося знайти будівельні матеріали, які КМВА передала як гуманітарну допомогу на суму понад 11 млн грн. Їх отримувало комунальне підприємство Гостомельської селищної ради.
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