У Мінфіні назвали суму щоденних витрат України на війну

Україна щоденно витрачає 5 млрд гривень на сектор безпеки та оборони. На складах знаходиться достатня кількість спорядження та зброї, тому волонтерська допомога не може забезпечити потреби війська, як це робить держава.

Про це в ефірі Youtube-проєкту Forbes "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" заявив міністр фінансів Сергій Марченко у середу, 27 грудня.

"Щоденно ми витрачаємо на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн. Протягом кожного дня війни. Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхні приблизні можливості протягом року – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони фактично на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. При всій повазі до волонтерів, жодні інші неурядові громадські організації й близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних Сил. Я навіть це не хочу дискутувати", – заявив очільник відомства.

За його інформацією, на складах знаходиться багато необхідного озброєння та необхідного спорядження, тому не зрозуміло, як під кінець другого року війни взагалі виникають питання про збори та пожертви на ЗСУ. "Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо в складчину військовослужбовців", – додав він.

Марченко порадив адресувати всі питання щодо забезпечення війська "відповідним виконавцям".