Reuters: Майже половина резервів центробанку рф зберігалася у країнах Заходу

російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації. Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу, передає Reuters.
Центробанк рф підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.
Перед санкціями рф володіла активами на суму близько $207 млрд у євро, $67 млрд в активах у доларах США та $37 млрд в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали $36 млрд у японських єнах, $19 млрд у канадських доларах, $6 млрд у австралійських доларах та $1,8 млрд у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько $1 млрд.
Центральний банк росії повідомив, що ці активи переважно інвестували в іноземні цінні папери, банківські депозити та кореспондентські рахунки ностро.
Найбільші облігаційні активи банків перебували у суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас росії зберігався у рф.
Більшість активів, зокрема російських громадян, заморожені в депозитаріях.
Деякі російські чиновники припустили, що якщо російські активи Захід конфіскує, то й активи іноземних інвесторів, що зберігаються на спеціальних рахунках так званого типу «С» у росії, можуть теж конфіскувати. Деякі іноземні активи фактично були заблоковані на рахунках С.
Незрозуміло, скільки саме таких грошей перебуває на цих рахунках, але російські чиновники заявили, що це можна порівняти з $300 млрд заморожених російських резервів.
Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив журналістам минулого тижня, що росія оскаржуватиме будь-яку конфіскацію в суді.
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