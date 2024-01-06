FAO: За 2023 рік індекс цін на продовольство був нижчим від середнього значення за 2022 рік

Індекс світових цін на продовольство торік був на 13,7% нижчим від середнього показника 2022 року.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), передає Укрінформ.

«Загалом за 2023 рік індекс цін на продовольство був на 13,7% нижчим від середнього значення за попередній рік. Вищим за цей період був лише міжнародний індекс цін на цукор», - заявили у FAO.

Зазначається, що у грудні 2023-го індекс світових цін на продовольство становив у середньому 118,5 пункта, що на 1,5% менше, ніж у листопаді, і на 10,1% - ніж роком раніше.

Індекс цін на зернові збільшився на 1,5% у порівнянні з листопадом, оскільки ціни на пшеницю, кукурудзу, рис і ячмінь зросли, частково відображаючи логістичні збої, які перешкоджали постачанням з основних країн-експортерів. Проте за 2023 рік індекс виявився на 15,4%, нижчим за середній показник 2022-го.

Також у грудні зріс індекс цін на молочні продукти - на 1,6% у порівнянні з листопадом, хоча він усе ще залишається на 16,1%, нижчим від показника у грудні 2022 року.

«Місячне зростання було зумовлене вищими ціновими котируваннями на масло та сир, підкріпленими великими внутрішніми продажами в Західній Європі напередодні святкового сезону. Водночас високий світовий попит на імпорт призвів до зростання обсягів сухого незбираного молока на міжнародному ринку», - зазначили у FAO.