Експерт: Мета санкцій - зупинити російську агресію. З цієї точки зору вона не досягнута

Мета санкцій проти російської федерації - зупинити агресію, поки що не досягнута.
Про це радник керівника ОП, секретар міжнародної санкційної групи Єрмака–Макфола Владислав Власюк сказав в ефірі програми Укрінформу «Лещенко запитує».
“Мета санкцій - зупинити російську агресію. З цієї точки зору вона не досягнута. Тому ми не зупинимось в пропозиціях, обґрунтуванні, адвокації санкцій”, - наголосив Власюк.
За його словами, з точки зору цифр та на рівні ідей зроблено багато - тепер ці ідеї детальніше реалізуються.
Крім того, він зауважив, що з точки зору індивідуальних санкцій є чимало імен, які ще потрібно санкціонувати.
Секретар міжнародної санкційної групи Єрмака–Макфола заявив, що внаслідок запровадження ембарго та цінових обмежень на нафту росія втратила близько 100 млрд євро за рік, але 100 млрд за рік вони і заробили тільки на експорті нафти.
“Ми вважаємо, що 100+ млрд на нафті - це приблизно та сума, у яку росії обійшлась воєнна кампанія. Забрати у них ще 50 млрд - і вони будуть страждати на полі бою внаслідок неможливості створювати та купувати техніку”, - наголосив Власюк.
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