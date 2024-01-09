Financial Times: москва наразі переважає Україну в радіоелектронній боротьбі

Рекордна кількість повітряних атак рф по Україні протягом новорічного періоду підкреслила боротьбу Києва за посилення технологій радіоелектронної боротьби, спрямованих на відведення ворожих безпілотників і керованих ракет, пише Financial Times.

Обидві сторони інвестували значні кошти в системи, здатні нейтралізувати армії безпілотників одна одної, але москва наразі переважає Україну в радіоелектронній боротьбі, адже інвестувала в РЕБ задовго до вторгнення, але Україна намагається наздогнати агресора. Окупанти стали чатіше використовувати РЕБ, щоб збити з курсу високоточні західні боєприпаси.

І Україна, і росія використовують десятки тисяч дронів на місяць. Цього року обидві сторони дедалі більше використовують дешеві дрони, якими керують оператори за допомогою камери.

За словами начальника управління радіоелектронної боротьби і кібернетичної війни Генштабу ЗСУ полковника Івана Павленка, останнім часом росіяни виробляють так багато дронів, що це стає величезною загрозою.

"Те, що відбувається тут, масове використання безпілотників – це щось нове... Тому радіоелектронна боротьба набуває все більшого значення", – додає він.

Павленко закликає союзників надати Україні більше засобів, які можуть "придушити або підмінити" супутникову систему наведення (GNSS) російських керованих ракет і безпілотників.

"Поставка в Україну достатньої кількості потужних засобів перешкод GNSS або хоча б підсилювачів сигналу також могла б допомогти протистояти авіаційним атакам противника", – зазначає полковник.

Як зазначає Павленко, оскільки для російських систем РЕБ потрібні високотехнологічні компоненти, такі як підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, для західних союзників було важливо накласти санкції на ці компоненти.

Також росія частіше застосовує засоби РЕБ для того, щоб збити з курсу України високоточні боєприпаси, що постачаються із Заходу, такі як ракети HIMARS та артилерійські снаряди Excalibur.

Мало того, рф використовує РЕБ для імітації запусків ракет і безпілотників, щоб збити з пантелику українську ППО і визначити її місцезнаходження.

У виданні зазначають, без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для артилерійських ударів з безпілотниками, безпілотників, що скидають бомби, і дронів-камікадзе.

"Один український солдат поскаржився на відсутність захисту РЕБ для його підрозділу, який був в основному знищений протягом тижнів інтенсивного бомбардування на східному фронті, коли російські безпілотники "били нас, як комарів", – пишуть у FT.

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, в листопаді попередив, що РЕБ є "ключем до перемоги у війні безпілотників" – і до виходу з глухого кута на лінії фронту.

"Нам також потрібен більш широкий доступ до електронної розвідки наших союзників, включаючи дані з об'єктів, що збирають сигнальну розвідку, і розширені виробничі лінії для наших систем РЕБ проти безпілотників в Україні і за кордоном", - написав він у журналі The Economist.

Системи РЕБ бувають різних форм і розмірів, від радарних масивів і передавачів-приймачів, що встановлюються на вантажівках, до кишенькових пристроїв. Обидві сторони поспішили захистити війська, спорудивши саморобні системи РЕБ, які, за словами одного українського інженера, добровольці збирають в гаражах.

І в росії, і в Україні збереглися потужні науково-дослідницькі школи з РЕБ, створені ще за радянських часів, але російський уряд вже більше десяти років інвестує значні кошти в нове обладнання.

"Електронна боротьба є надзвичайно важливою частиною сучасних операцій, і росіяни мають значну перевагу в ній протягом усієї війни, що виявилося проблемою для України", — каже Джек Уотлінг, старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил США.

росіяни здатні використовувати системи РЕБ на більшій частині фронту.

Так, російська система придушення наведення "Полюс-21" може бути розміщена на землі, на вежах або встановлена на транспортних засобах і може перекривати зону радіусом 150 км, згідно зі звітом військового консалтингу, наданим виданню.

Система "Мурманськ" використовує величезні висувні 32-метрові антенні-вежі, встановлені на мобільних броньованих машинах.

Наразі в Україні стверджуюють, що покращили свої можливості РЕБ завдяки системам вітчизняного виробництва, які постачають західні союзники, хоча деталі тримаються в таємниці.

Українська система "Буковель", яку можна встановити на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їхню передачу даних і може блокувати супутникові системи наведення, включаючи російський "Глонасс". Високо оцінюючи її ефективність, українські військові закликали уряд виготовити набагато більше таких систем.

Нова українська система під назвою "Покрова", за деякими даними, може протидіяти ракетам, блокуючи їхні системи наведення.

Павленко заявив, що дуже важливо, щоб винищувачі F-16 були оснащені сучасними системами РЕБ, додавши, що Київ працює з союзниками над цією вимогою.

Павленко додав, що Україна може бути використана як лабораторія РЕБ, хоча і визнав, що деякі західні військові неохоче діляться технологіями.

"Будь-яке складне високотехнологічне обладнання має програмне забезпечення, на яке можна впливати. І за цим майбутнє. Такий підхід є більш перспективним, і де найкраще його випробовувати, як не в Україні?", – зазначив він.