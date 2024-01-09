Лубінець: Кабмін вніс зміни у порядок надання житла для ВПО

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За даними Лубінця, нові зміни передбачають у собі ведення обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду в громаді на момент їхнього звернення.
Також будуть визначені пріоритетні критерії надання житла для членів сім’ї військовослужбовців з-поміж ВПО та осіб, які здійснили повторне переміщення після 24 лютого 2022 року.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини зауважив, що взяття ВПО на облік громадян, котрим необхідне житло для тимчасового проживання, є необхідною умовою для їхньої інтеграції в приймаючих громадах.
«Це створює можливість сформувати статистику для ефективної політики на цьому напрямі та залучення інвестицій від держави й міжнародних партнерів», – вважає він.
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