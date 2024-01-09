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Лубінець: Кабмін вніс зміни у порядок надання житла для ВПО

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Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Лубінця, нові зміни передбачають у собі ведення обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, навіть за відсутності такого фонду в громаді на момент їхнього звернення.

Також будуть визначені пріоритетні критерії надання житла для членів сім’ї військовослужбовців з-поміж ВПО та осіб, які здійснили повторне переміщення після 24 лютого 2022 року.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зауважив, що взяття ВПО на облік громадян, котрим необхідне житло для тимчасового проживання, є необхідною умовою для їхньої інтеграції в приймаючих громадах.

«Це створює можливість сформувати статистику для ефективної політики на цьому напрямі та залучення інвестицій від держави й міжнародних партнерів», – вважає він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, чи зменшиться допомога внутрішньо переміщеним особам.

ВПО, Лубінець
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