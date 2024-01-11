У Кабміні нагадали українцям про багатотарифний облік споживання електроенергії

Певні категорії українців мають право на пільги, і це значно зменшує суми їх платіжок за комунальні послуги. Однак економити на електроенергії можна і без пільг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміна.
У червні 2023 року в Україні введено єдиний тариф на електроенергію - у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.
Збільшення тарифу на електроенергію позначиться на сумах у платіжках за світло для населення. В середньому сума підвищення складатиме до 250 гривень.
Як економити?
Для економії українці можуть перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.
Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а в не пікові - набагато дешевшою.
Двозонні тарифи:
Тризонні тарифи:
Що необхідно для переходу на інші тарифи?
Для цього через онлайн-платформу "Персональний кабінет" необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго. Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.
Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.
Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.
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