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У Кабміні нагадали українцям про багатотарифний облік споживання електроенергії

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Певні категорії українців мають право на пільги, і це значно зменшує суми їх платіжок за комунальні послуги. Однак економити на електроенергії можна і без пільг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміна.

У червні 2023 року в Україні введено єдиний тариф на електроенергію - у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.

Збільшення тарифу на електроенергію позначиться на сумах у платіжках за світло для населення. В середньому сума підвищення складатиме до 250 гривень.

Як економити?

Для економії українці можуть перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.

Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а в не пікові - набагато дешевшою.

Двозонні тарифи:

  • з 23:00 до 7:00 - 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу).
  • з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

  • з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу).
  • з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
  • з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Що необхідно для переходу на інші тарифи?

Для цього через онлайн-платформу "Персональний кабінет" необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго. Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.

Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.

Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Кабмін, електроенергія
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