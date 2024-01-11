Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Німеччина пропонує купувати зброю для України в усьому світі

259

Експерт із питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід вважає, що Захід повинен купувати за своїми межами більше зброї для України, аби відповісти на постачання росії ракет із КНДР.

Таку думку Шмід висловив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На думку політика партії канцлера ФРН Олафа Шольца, "те, що росія робить з Північною Кореєю, ми повинні робити і з нашими союзниками". "Це означає купувати боєприпаси і зброю для України там, де вони доступні", – пояснив Шмід.

Він пояснив це тим, що деякі країни з-за меж Європи та США, як-то Південна Корея, все ще мають артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, які є особливо необхідними, тоді як Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети.

"Ми також повинні нарощувати виробництво зброї та боєприпасів – для нашої безпеки та безпеки України", – додав представник СДПН.

Шмід окремо підтримав заклик Шольца до членів ЄС уточнити поставки зброї в Україну до саміту 1 лютого, який має бути присвячений схваленню чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

"Канцлер точно описує ситуацію. Путін розраховує на втому України і Заходу… Нам потрібні європейські зусилля. Існує дуже різний рівень прихильності окремих країн ЄС, можна навіть говорити про розкол між сходом і заходом", – вважає він.

Шмід, Шольц
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Вторник, 9 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023