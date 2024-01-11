Устінова: Україні потрібно «гармонізувати законодавство» до певних вимог ЄС

Серед законопроєктів, які стосуються європейської інтеграції і які прийматиме Рада, будуть і неприємні. Насамперед, це стосується закону про мобілізацію, розповіла голова фракції «Голос» Олександра Устінова в інтерв’ю «Главкому».
«Я не є членом комітету з питань оборони, не була на закритих слуханнях, але закон про мобілізацію точно буде непопулярним і точно викличе шквал обурення. У нас, на жаль, зараз склалася ситуація, що дуже багато законопроєктів, які голосуються, не є популярними – те ж повернення податкових перевірок. Мені як депутату досить важко було ухвалити це рішення, але це – вимога МВФ. І якщо я не проголосую, ми не отримаємо наступний транш грошей. З іншого боку, деякі опозиційні фракції не голосували й казали: «Нехай весь бруд бере на себе влада», – зазначила вона.
Устінова додала, що те саме стосуватиметься мобілізації, адже десь потрібно буде брати ще 500 тис людей на фронт. Вона зауважила, що підтримує деякі рішення щодо мобілізації, наприклад, норми щодо демобілізації через 36 місяців, а от призов до війська з третьою групою інвалідності, на думку депутатки, має бути індивідуальним.
«Особисто я голосую так, як вважаю за потрібне. Тому що було важко пояснити нашим американським партнерам і МВФ, чому в нас ФОПи платять 2%, а американці, у яких куди більші податки, мають фактично сплачувати за нашу війну. Повернення довоєнного рівня податків було дуже непопулярним рішенням, і в нашій фракції думки розділились. Дехто вважав, що опозиція не має за таке голосувати і брати на себе цей «бруд», - розповіла нардепка.
Олександра Устінова зауважила, що Україні потрібно буде «гармонізувати законодавство» до певних вимог Європейського Союзу. Вона повідомила, що у карті реформ, яку американці надали Зеленському, а також серед вимог ЄС є реформування всього сектору правоохоронних органів, за винятком антикорупційних.
Голова фракції «Голос» підсумувала, що третина майбутніх законопроєктів буде військовими, третина – євроінтеграційними і ще третина – загального характеру.
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