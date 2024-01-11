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Смілянський: У 2023 році доходи Укрпошти зросли

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Доходи Укрпошти зросли до 11,9 млрд грн у 2023 році, порівнюючи з падінням до 10 млрд грн у 2022 році. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"У 2023 році ми переламали негативний тренд 2022 року і вийшли на зростання доходів підприємства", – написав Смілянський у соцмережах.

За його словами, у 2023 році кількість відправлених посилок зросла на 40%. Також 15 млн посилок Укрпошта та Укрзалізниця перевезли разом.

"Нашим великим досягненням воєнного часу є налагодження авіасполучення зі США. Це важливо для наших підприємців. Під час повномасштабної війни понад 1 млн українських товарів успішно реалізуються на американських маркетплейсах", – сказав глава Укрпошти.

Минулого року Укрпошта залучила 63 млн євро кредиту від ЄБРР і 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

За гроші ЄБРР Укрпошта змогла у 2023 році збудувати надійну логістичну мережу, яка покриває 100% території України.

Одним з основних напрямків роботи на 2024 рік Ігор Смілянський назвав цифровізацію. 100% українських міст та сіл у наступному році планується охопити цифровими послугами. Йде завершення розробки відповідного програмного забезпечення.

Планується, що у 2024 році 100% посилок користувачів сортуватимуться автоматично, за допомогою роботизованих сортувальних ліній, що суттєво вплине на якість та швидкість доставлення.

Також у планах — закінчити процес переходу на "безпаперовий" формат роботи компанії.

Укрпошта, Смілянський
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