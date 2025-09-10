Смілянський: Укрпошта змінює механізм виплати пенсій громадянам у прифронтовій зоні

Український оператор "Укрпошта" змінить механізм виплати пенсій громадянам, які мешкають у прифронтовій зоні.
Про відповідні зміни повідомив керівник компанії Ігор Смілянський.
Таке рішення було ухвалене після смертельного російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області, коли люди прийшли до пересувного відділення пошти отримувати пенсії.
За словами Смілянського, про це є домовленість із військово-цивільною адміністрацією Донецької області. Водночас деталі публічно не оголошуватимуть.
"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати", — написав керівник компанії.
Також повідомив про стан працівників пошти після російської атаки.
"Начальниця нашого відділення Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні", — додав керівник Укрпошти.
