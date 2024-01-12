NYT: У Пентагоні не змогли прозвітувати про озброєння для України на понад 1 мільярд доларів

Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або в повній мірі прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, пише "Європейська правда".
Порушення щодо обліку охоплюють озброєння загальною вартістю понад 1 мільярд доларів, серед якого – переносні ракетні комплекси, безпілотники-камікадзе й прилади нічного бачення. При цьому не уточнюється, яка частка зброї не була належним чином облікована до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році.
Обсяг військової допомоги Україні, у звітуванні про яку генінспектор Пентагону виявив порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів, яку Україна отримала від США з 2014 року, більшість – після 2022-го.
Звіт вказує, що кількість переданої Україні зброї, яка не була врахована у звітності, "може підвищити ризик її крадіжки або використання не за призначенням", що несе ризик потрапляння американських технологій не в ті руки.
Водночас генінспектор Пентагону не наводить відповідних фактів, позаяк це "виходило за межі нашої оцінки".
Представник Міністерства оборони США у відповіді на проєкт звіту в листопаді 2023 року вказував, що забезпечити всі необхідні процедури обліку "не видається практичним у динамічному й ворожому середовищі воєнного часу".
"Обмежений персонал Міністерства оборони США в Україні не в змозі провести фізичну інвентаризацію, навіть якщо доступ буде необмеженим", – йшлось у коментарі, доданого до звіту генінспектора Пентагону.
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